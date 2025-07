Seit mehr als zwei Jahrzehnten zieht das Lichterfest in Ilmenau jeden November Tausende Menschen in die Innenstadt – meist verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Doch ob das Event, bei dem die Fußgängerzone stets bunt illuminiert ist, auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird, steht aktuell noch in den Sternen. Einen Veranstalter hat die Stadt bisher jedenfalls noch nicht gefunden. Nun wurde ein öffentliches Interessenbekundungsverfahren gestartet.