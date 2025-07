Dass das Kickelhahnfest in diesem Jahr nicht mit dem Goethe-Geburtstag zusammenfällt, ist in den Augen der Stadtverwaltungs-Organisatoren kein Problem, sondern hat viele Vorteile. Ursprünglich war das diesjährige Fest auf dem Hausberg am 31. August geplant gewesen, am Wochenende, drei Tage nach dem 267. Geburtstag des Dichters und Bergrates.