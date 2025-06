In diesem Jahr gibt es bisher noch keine Ankündigung des traditionellen Kickelhahnfestes für die Ilmenauer Senioren. Üblicherweise wurde das Fest am gleichen Wochenende wie das „normale“ Kickelhahnfest“ Ende August gefeiert, nur um einen Tag zeitversetzt. Hintergrund ist, dass das Fest bisher vom Verein Attraktives Ilmenau unter Federführung von Stadtrat Rolf Macholdt organisiert wurde. Macholdt hatte aber im vergangenen Jahr angekündigt, sich aus Altersgründen von der Organisation des Festes zurückzuziehen, womit die Zuständigkeit ungeklärt ist und die Stadtverwaltung angefragt wurde, ob sie das Fest übernehmen will.