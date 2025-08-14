Wie lief das diesjährige Ilmenauer Stadtfest – und was kann in Zukunft noch verbessert werden? Im Kultur- und Sportausschuss stellte Martin Schwartz, Abteilungsleiter für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Tourismusmarketin in der Ilmenauer Verwaltung, seine Erkenntnisse vor, die teilweise aus einer Befragung der Akteure resultieren. Dass die Auswertung erst neun Wochen nach dem Altstadtfest erfolgte, lag an der Fristsetzung für die Rückmeldung der Befragten. Klares Statement: Sowohl seitens Bühne, Versorgung, Dienstleistung und Umsätze gab es positive Resonanz. Die Besucherzahlen wurden als angemessen bewertet.