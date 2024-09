Die erste Bühwiesenparty im Blumenviertel am Wiesenweg hinter dem Ilmenauer Friedhof war am Sonntagnachmittag ein voller Erfolg. Denn der Einladung des neuen Netzwerk Nachhaltiges Ilmenau waren so einige Interessierte gefolgt. Vor allem viele kleine und große Bewohner des Blumenviertels – mancher sogar auf vier Pfoten – nutzen ihren freien Sonntagnachmittag und schauten am kleinen Unterstand an der hochgewachsenen Wiese vorbei. Hier informierten sich die Naturfreunde umfassend zum Mikrokosmos Wiese, zu Biodiversität, Naturschutz und Artenvielfalt. Doch sie haben auch erfahren, wie sie selbst ihren Beitrag für den Umweltschutz leisten können.