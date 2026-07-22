Auf der Pörlitzer Höhe bei Ilmenau, dort, wo die auffälligen Funkantennen stehen, wurde am vergangenen Wochenende auch der Wetterbericht besonders intensiv studiert: Nähert sich da vielleicht doch ein Gewitter? Wäre für den Hochsommer jetzt ja nicht untypisch – aber höchst fatal für die dort aktiven 26 Damen und Herren mit ihren Kopfhörern an den Funkgeräten. Denn elektrische Entladungen in der Atmosphäre, wie sie beim Gewitter stattfinden, werden zu Störpegeln beim Aufbau von Funkverbindungen – und gerade an diesem Wochenende ging es darum, möglichst viele und möglichst weite solcher Verbindungen von der Pörlitzer Höhe aus herzustellen.