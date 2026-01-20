Das war ein sehr, sehr spannendes Finale für das Team des Deutschen Amateur-Radio Clubs – und das, obwohl der Wettkampf, um den es geht, bereits am 12. und 13. Juli 2025 stattgefunden hatte – nämlich die „40. IARU-HF-World-Championship“. So der offizielle Name – aber man kann ruhig auch „Weltmeisterschaft der Funkamateure“ dazu sagen. Deutschland wurde dabei von einer Mannschaft des Deutschen Amateur-Radio-Club e. V. (DARC) vertreten, die unter dem Sonderrufzeichen DA0HQ funkte. Für diese „Nationalmannschaften“ gibt es eine separate Wertungskategorie: „HQ-Stationen“ (Headquarters-Stations). Und nachdem das DA0HQ-Team im Jahre 2024 zum dritten Mal in Folge Weltmeister geworden war, gab es für 2025 natürlich einen großen Ansporn, den Titel nun abermals und damit zum 17. Male nach Deutschland zu holen.