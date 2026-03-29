Ein Waldweg zwischen dem Gewerbegebiet Ilmenau/Unterpörlitz und der Talsperre Heyda. Irgendwo im Niemandsland, als Orientierung könnten die nahe gelegenen Dittmarsteiche oder der Blankenburger Teich dienen. Das nächsten Stückchen Ilmenauer Zukunftswald wächst seit Freitag hier frisch aus dem Boden: Zum zweiten Mal gab es an diesem Ort die Ilmenauer Pflanzaktion als Begrüßungsgeschenk für neugeborene Kinder des vergangenen Jahrs.