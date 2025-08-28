Ilmenau ist bekannt für Goethe – und das Goethehäuschen. Eigentlich sind es ja zwei, denn die im Wald am Kickelhahn verortete Schutzhütte hat einen kleinen Ableger am Ilmenauer Bahnhof. Doch das ist verschwunden. Im Internet wird sogar gemunkelt, es tauche nicht wieder auf. Doch die Stadt gibt auf Anfrage der Redaktion Entwarnung: Anhaltender Vandalismus habe dafür gesorgt, dass das kleine Goethehäuschen für Reparaturen in den Ilmenauer Bauhof des Sport- und Betriebsamts transportiert werden musste. Unter anderem wurden Fenster herausgerissen und die Eingangstür zerstört, teilt die Stadt mit. Die Dauer der aufwendigen Erneuerung sei noch nicht absehbar – zumal aktuell im Amt noch andere Aufgaben anstünden. Schon 2023 war die Miniaturhütte zur Kur im Ilmenauer Bauhof. Damals hatten Wind und Wetter dem Häuschen zugesetzt, es brauchte ein neues Dach. Die 1400 Holzschindel hatte Bauhofmitarbeiter Klaus Krechlok in mühsamer Handarbeit aus Holz der Douglasie gefertigt.