Der Zustand der in Ilmenau abgestellten Eisenbahnwaggons am Bahnhof auf Höhe der Schlachthofstraße sorgt für Unmut. In einer Stadtratsanfrage wollte Stefan Mohr (CDU) wissen, wie es um das Gelände bestellt ist und welche Möglichkeiten die Stadt hat, auf eine Veränderung hinzuwirken. Der Hintergrund: Im Zuge der städtebaulichen Entwicklung des Bahnhofsviertels, insbesondere durch den Neubau des Parkhauses „Terminal M“, werde der Kontrast zu den verfallenen Waggons immer deutlicher.