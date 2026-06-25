„Heraus in eure Schatten, rege Wipfel / des alten, heil’gen, dichtbelaubten Haines“ – so wie es die Iphigenie gleich am Beginn von Goethes berühmtem Schauspiel „Iphigenie auf Tauris“ tut, haben es auch schon viele Wanderer an eben jener Stelle getan, an welcher der Dichterfürst einst (konkret am 19. März 1779) den vierten Akt dieses seines sprachvollendeten Bühnenwerks verfasste: Am Schwalbenstein bei Ilmenau die anmutige, schattenspendende Umgebung genossen.