Eine Plakette am Eingang des Schulgebäudes macht es offiziell: Die Ziolkowski-Schule auf der Pörlitzer Höhe in Ilmenau ist Startchancen-Schule. Für die nächsten zehn Jahre erhält die Grundschule damit Fördergelder aus dem Startchancen-Programm des Bundes. Das Geld soll in den Ausbau der Schule fließen. Ziel sei es, jedem Kind unabhängig von seiner sozialen und ökonomischen Herkunft gleiche Bildungschancen zu ermöglichen.