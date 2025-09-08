Nach dem Tod eines jungen Wolfs im in der Nähe von Ilmenau hat ein Verein eine Belohnung von 2000 Euro zur Ergreifung des Täters ausgesetzt. Das Tier war am 19. August angeschossen und dabei so schwer verletzt worden, dass es danach amtlich eingeschläfert werden musste. Der Verein Wolfsschutz Deutschland mit Sitz in Hanau appellierte an die Öffentlichkeit, sachdienliche Hinweise an die Polizei oder direkt an den Verein zu melden – auch anonym.