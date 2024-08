Wieder startet in Thüringen das neue Schuljahr, wieder mit zu wenig Lehrern. „Ein Licht am Ende des Tunnels – viele Kollegen haben diese Hoffnung längst aufgegeben“, sagt ein Ilmenauer Schulleiter. „Wenn jetzt jemand längere Zeit erkrankt, was logischerweise die Folge dieser Situation ist, dann weiß ich nicht, wie der Schulbetrieb weiterlaufen soll“, beschreibt eine andere Schulleiterin die Zustände an ihrer Schule. Ausfallende Unterrichtsstunden, Klassen ohne Klassenlehrer, überlastetes Personal – das sind nur einige Folgen des Lehrermangels in Thüringen. Wie lassen sich all diese Probleme lösen?