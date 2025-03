Seit 30 Jahren hinterlässt der Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit (VSS) seine durchaus bemerkenswerten Spuren in Ilmenau. Das Jubiläumsjahr will der Vorstand nicht einfach verstreichen lassen: Zum Auftakt gab es kürzlich eine Feier als Dankeschön für alle Partner des Vereins, die zugleich als Vernetzungstreffen für künftige gemeinsame Projekte diente. An die 70 Leute waren der Einladung gefolgt, was den Vereinsvorstand sehr freute. Oberbürgermeister und Landrätin betonten, dass sie von der Arbeit des VSS angetan sind, er ein wichtiger Träger in der Jugend- und Sozialarbeit für Ilmenau und den Ilm-Kreis sei. Bei der Dankeschön-Veranstaltung wird es nicht bleiben, so sind noch eine ganze Reihe Events vorgesehen, wie die Festwoche im August und im September ein Familienfest.