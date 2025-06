Am Ortsausgang Ilmenau in Richtung Bücheloh kam es durch den Kradfahrer zu weiteren Überholmanövern, bei denen der Gegenverkehr bremsen beziehungsweise anhalten musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. In der weiteren Folge flüchtete der Mann mit seinem Krad in der Ortslage Bücheloh über einen Forstweg in Richtung Talsperre Heyda. Auf Höhe des "Kleiner Eichelsee" stürzte der Kradfahrer in einer Rechtskurve und versuchte anschließend fußläufig zu flüchten.