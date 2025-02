Ilmenau und Ortsteile: Warum und wann dieses Jahr Bäume gefällt werden

Die Bäume, die in diesem Jahr in Ilmenau und den Ortsteilen gefällt werden sollen, sind auf der städtischen Internetseite aufgeführt. Für die Kernstadt sind dies eine Kiefer in der Bücheloher Straße wegen Bruchgefahr, eine abgestorbene Pappel in der Bücheloher Straße, ein abgängiger Ahorn in der Erfurter Straße sowie 16 mittlerweile schon gefällte Ahornbäume in der Herderstraße, denen es an Entwicklungsmöglichkeit fehle. In der Weimarer Straße muss eine Baumhasel wegen Stammfäule weichen.