Wenn es um die Möglichkeit und faktenbasierte Notwendigkeit geht, Elektroenergie klimaneutral zu erzeugen, sind Windkraft und Windräder als Möglichkeit zur Erzeugung von Elektroenergie für erklärte Gegner dieser Energiequelle sowohl Signal- als auch Reizworte. Da prallen, wie erst unlängst bei einer Informationsveranstaltung in Büchelohs Feldscheune erlebbar, unterschiedliche Meinungen unversöhnlich aufeinander.