Zur Adventszeit gehören die Weihnachtsmärkte dazu. Für viele Menschen ist der Spaziergang zwischen Lichterglanz, Glühweinduft und Bratwurstständen fester Bestandteil der besinnlichen Wochen im Dezember. Doch die Freude ist nicht überall ungetrübt: Die Anschläge am Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016 und in Magdeburg 2024 haben ihre Spuren hinterlassen – und fordern auch von den Kommunen hohe Sicherheitsvorkehrungen. Das bedeutet: Mehr Kosten für die Durchführung solcher Veranstaltungen. Schon vor einigen Wochen machten deshalb Gerüchte die Runde, wonach verschiedene Märkte deutschlandweit wegen zu hoher beziehungsweise kostspieliger Auflagen schließen könnten. Die hiesigen, etwa in Gehren, Langewiesen, Arnstadt und Ilmenau, haben bereits stattgefunden beziehungsweise öffnen in den nächsten Tagen.