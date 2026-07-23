„Über allen Gipfeln ist Ruh’, In allen Wipfeln spürest Du kaum einen Hauch; Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur! Balde ruhest du auch“ – diese berühmten Zeilen hat wohl ein jeder Ilmenauer verinnerlicht. Zurecht – handelt es sich dabei doch um „Wandrers Nachtlied“, das Ilmenaus berühmter Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe am Abend des 6. September 1780 mit Bleistift an die Holzwand der Jagdaufseherhütte auf dem Ilmenauer Kickelhahn geschrieben haben soll.