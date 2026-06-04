Wummernde Bässe, Kulinarik und Party bis zum Abwinken – das verspricht das Wochenende im Ilm-Kreis. Während sich die Ilmenauer Innenstadt vom 5. bis 7. Juni beim Stadtfest erneut in eine große Festmeile verwandelt, lockt nur wenige Kilometer entfernt ein weiteres Open-Air-Event nach Arnstadt. Die zeitliche Überschneidung scheint allerdings bei Feierwilligen dann doch für ein wenig Gesprächsstoff zu sorgen ...