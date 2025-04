Die große Schlager-Hitparade – am 4. April in der Ilmenauer Festhalle – präsentiert sich in neuem Gewand und mit Julian David als neuem Moderator. Und der holt sich mit Ramon Roselly, Joey Heindle und den Calimeros gleich ganz besondere Gäste auf die Bühne, wie die veranstaltende Thomann Management GmbH mitteilt.