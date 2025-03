Ilmenau: Polizei hat neue Erkenntnisse nach Supermarkt-Evakuierung

Ein Großeinsatz hatte in der vergangene Woche für Aufsehen am Ilmenauer Mühltorcenter gesorgt. Im Kaufland-Markt war Reizgas ausgetreten. Das Gebäude musste evakuiert werden. 42 Personen erlitten dabei gesundheitliche Beschwerden. Sie kamen teilweise in umliegende Krankenhäuser und wurden ambulant behandelt. Nun, rund eine Woche nach dem Einsatz, informiert die Polizei über den Stand der Ermittlungen: Demnach ist ein technischer Defekt auszuschließen. Unbekannte hatten offenbar im Eingangsbereich des Markts eine unbekannte Substanz, vermutlich ein Reizstoff, auf bisher nicht

ermittelte Art und Weise ausgebracht.