Eigentlich ist die Wohnzimmerkultur in Ilmenau – eine Sparte des Vereins für kulturelle Koordinierung (Kuko) – für genau das zuständig, was ihr Name schon aussagt: kleine Konzerte in Wohnzimmern oder auch mal Gärten. Am Donnerstagabend aber wurde der komplette Wetzlarer Platz in der Innenstadt zum musikalischen Wohnzimmer umfunktioniert.