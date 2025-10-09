Das Jugendzentrum Oase ist auch in den Ferien ein beliebter Anlaufpunkt für Kinder, die sowohl chillen als auch etwas erleben wollen. Jetzt in den Herbstferien wurde wieder zum Talente-Campus eingeladen. Ein bunt gefächertes Angebot war vorbereitet. Während es im Workshop Mythologie um das Erzählen eigener Geschichten, das Malen und das Nachspielen der Geschichten geht, um das Ausarbeiten einer Choreografien für den großen Abschluss mit einer Feuershow, ist beim Filzen Handarbeit angesagt. Hier zeigt sich das Tun vom Zweckmäßigen zur Kunst. Am Ende des Workshops kann jeder Teilnehmer eine selbst gefilzte Geldbörse mit nach Hause nehmen.