﻿Am 3. Oktober heißt es in ganz Deutschland wieder: „Türen auf mit der Maus“. Und auch die Kulturfabrik Ilmenau in Langewiesen ist dabei. Das Fotomuseum öffnet am Tag der Deutschen Einheit und bietet drei Führungen an: 10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr. Neben einer besonderen Auswahl an Mitmach-Stationen erwartet die Gäste ein Highlight: die begehbare Kamera Obscura, die eindrucksvoll zeigt, wie Lichtbilder schon lange vor der Erfindung der Fotografie entstanden sind, heißt es in der Ankündigung.