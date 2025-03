Auch im Kindergarten Sankt Martin ging es am Rosenmontag und am Faschingsdienstag närrisch zu. „Wie jedes Jahr haben wir an beiden Tagen wieder ordentlich gefeiert – wir haben alles bunt geschmückt, die Kinder waren toll verkleidet, es gab Spiele und jede Menge Pfannkuchen – alles unter dem Motto ‚Tierzirkus’“, berichtet Kita-Leiterin Lisa Schmidt. Am Faschingsdienstag erlebten die Kinder im „Mitmach-Kindergarten“ unter anderem den magisch-lustigen Tierzirkus, den die Mitglieder des Elternbeirats aufführten, danach präsentierte die Kindergarde des IKK ihren Zirkus-Schautanz und die Teeniegarde beeindruckte mit ihrem Gardemarsch. IKK-Tanztrainerin Jana Krojer, deren Kinder auch im Kindergarten Sankt-Martin betreut werden, kam gerne gemeinsam mit ihrer Trainer-Kollegin der Einladung nach, mit den Kindern und Teenies die Tänze aufzuführen, wie sie sagt. Ihr Mann Matthias, Mitglied im Elternbeirat, finde es toll, „ dass der Kindergarten mit den Eltern so etwas auf die Beine stellt“. Im Bild Kerstin, Matthias, Sebastian und Darius vom Kindergarten-Elternbeirat und Kita-Leiterin Lisa Schmidt.