Im Revier des Ilmenauer Lindenbergs starten die Pflegemaßnahmen in dem seit Orkan „Kyrill“ entstandenen Jungwald. Dem verheerenden Naturereignis in der Nacht zum 19. Januar 2007 fielen insgesamt rund 100 Hektar Stadtwald zum Opfer – besonders stark betroffen war die Nordseite des Ilmenauer Lindenbergs. Wie die Stadt Ilmenau informiert, sei der Hausberg zum Symbol für zahlreiche Wiederaufforstungsmaßnahmen und private Initiativen geworden: So sei unter großer Anteilnahme der Einwohner am Fuß des Lindenbergs der Ilmenauer Bürgerwald entstanden.