Es gibt Orte, an die sich Menschen ein Leben lang gerne zurückerinnern. Für einige Ilmenauer ist es das Schülerfreizeitzentrum (SFZ). Klassenfahrten, Schulabschlüsse, Zuckertütenfeste: „Ich war selbst privat schon öfter hier und habe schöne Erinnerungen an das SFZ“, sagt Oberbürgermeister Daniel Schultheiß. „Erst vor Kurzem mit meinen Kindern zum Zuckertütenfest.“ Für Katrin Stephan, Leiterin des SFZ und Natur- und Wildnispädagogin, ist das etwas, was diesen Ort ausmacht: „Ich finde es total cool – den kulturellen Austausch.“