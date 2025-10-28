Spannung, sportliche Fairness und hochklassige Kämpfe prägten am Wochenende das 10. Boxturnier um den Pokal der Stadt Ilmenau, das in der Ilm-Sporthalle ausgetragen wurde. Mit 180 Meldungen von 23 Vereinen aus insgesamt sieben Bundesländern (Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen und Bayern) war das Teilnehmerfeld beeindruckend besetzt. Aus den zahlreichen Anmeldungen entstanden schließlich 31 spannende Wettkämpfe in allen Altersklassen – von den Schülern bis zu den Erwachsenen.