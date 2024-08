Zu besonderen Anlässen gibt es freien Eintritt in die drei Goethemuseen in Ilmenau – an Goethes Geburtstag an diesem Mittwoch, 28. August, zum Denkmaltag am 8. September und am Weltkindertag am 20. September. An diesen drei Tagen sind die Goethemuseen von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, heißt es von der Stadtverwaltung.