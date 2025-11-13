Kunst- und Kulturschaffende in Ilmenau haben noch bis 30. November dieses Jahres Zeit, ihre Anträge auf Förderung für das Jahr 2026 zu stellen. Mithilfe der Kulturfördermittel unterstützt die Stadt Ilmenau das Engagement der ortsansässigen kulturell oder künstlerisch tätigen Einzelpersonen, Initiativen, Gruppen, Schulen, Kirchen, Vereine oder weiteren Organisationen entsprechend der verfügbaren Haushaltsmittel. Im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 sind 19.000 Euro für Kulturfördermittel vorgesehen.