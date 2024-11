Laut Polizeibericht befuhr ein 37-Jähriger am Abend die K56 von Ilmenau in Richtung Auerhahn mit seinem Audi, als er eine Rauchentwicklung wahrnahm. Der 37-Jährige stoppte sein Auto und verließ mit seinem Beifahrer das Fahrzeug. Anschließend geriet der Audi in Brand. Das Feuer wurde gelöscht, am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.