Der 23. April ist Feiertag! Nein, nicht mit freiem Tag, Volksfest und geschlossenen Geschäften. Stattdessen wird an diesem Donnerstag traditionell der Welttag des Buches gefeiert. Den Aktionstag hat die Unesco 1995 eingeführt – als Zeichen für das Lesen, für Bücher und ebenso für die Rechte ihrer Autoren. Auch in Ilmenau wird in wenigen Tagen das geschriebene Wort gebührend gefeiert: Mit Aktionen in der Bibliothek, der Buchhandlung und im Geschäft.