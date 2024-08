Mit einer farbenfrohen und musikalisch begleiteten Theateraufführung des Märchens „Hyazinth und Rosenblüte“ will das Ilmenauer Goethe-Stadt-Museum Goethes 275. Geburtstag am 28. August feiern. Die Sopranistin Ulrike Richter hat die Erzählung des Dichters Friedrich von Hardenberg, auch bekannt als Novalis, in ein Spiel aus Wort und Bild übertragen und setzt sie fantasievoll und beeindruckend auf ihrer Papiertheaterbühne in Szene, heißt es dazu vom Museum. Sie unterlegt demnach das Stück mit Melodiezitaten nach Carl Friedrich Zelter, Friedrich und Louise Reichardt und Franz Schubert und singt Lieder zur Hakenharfe. Farbige Linolschnitt-Collagen der Grafikerin Christina Simon illustrieren spielerisch in ausdrucksstarken Bildern das vielschichtige Märchen.