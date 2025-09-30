Wer in der chilenischen Gemeinde Providencia ins „Elkika Ilmenau“ einkehrt, stolpert über einen Namen, der nicht nach Anden klingt, sondern nach Thüringer Wald: Ilmenau.
Ilmenau Ein Stück Thüringen in Chile
Marie-Luise Otto 30.09.2025 - 16:00 Uhr
Ein Ilmenauer hat vor 80 Jahren in der chilenischen Gemeinde Providencia ein Restaurant gegründet. Bis heute trägt es die Thüringer Kleinstadt im Namen.
