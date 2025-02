An „Weiberfasching“ ging es auch in der Grundschule „Am Stollen“ närrisch zu. Den Beginn des Tages gestalteten die „Stollis“. Schon morgens begrüßten sie ihre Mitschüler über das Schülerradio sehr lustig – nämlich rückwärts gesprochen. Auch die späteren Durchsagen waren ganz auf diesen Tag abgestimmt. In der Sporthalle sorgte Alleinunterhalter Enrico Weider für Stimmung mit der passenden Musik und jeder Menge Spaß und Klamauk, genau richtig für die kleinen Piraten, Polizisten, Meerjungfrauen und anderen seltsamen Gestalten. Auch in der Schule warteten viele lustige Überraschungen auf die kleinen Narren. Und am Nachmittag wurde dann im Schulhort weitergefeiert. Die Kinder fanden es toll, dass die kostümierten Pädagogen jeden Spaß mitmachten. Am Nachmittag konnten die Eltern glückliche Kinder mit nach Hause nehmen.