Dienstagmorgen, zwei Tage vor der Premiere in Ilmenau, steht das große Zirkuszelt noch nicht. Doch zwei kleinere blaue Zelte sind bereits zwischen den vielen Lkws und Anhängern zu sehen. „Das Erste, was wir machen, wenn wir an einem neuen Ort ankommen, ist die Zelte für die Tiere aufzubauen“, erklärt Silvano Schmidt, Direktor der Circus-Show-Robini. Der Zirkus war schon am Montag nach Ilmenau angereist. Für den Aufbau des Auftrittszeltes braucht die Zirkusgruppe acht bis neun Stunden und das sand für Dienstag auf dem Plan.