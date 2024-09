„Wenn am Samstag ab 12.30 Uhr der Fanfarenzug Ilmenau unüberhörbar das Goethepassage-Festival eröffnet“, so sagt dessen Organisator Peter Lange, dann gehe „hoffentlich der Kelch einer prognostizierten Schlechtwetterfront an uns vorüber.“ Nach Begrüßung und kurzer Vorstellung der teilnehmenden Gewerbetreibenden, Passage-Pächter und Programm-Mitwirkenden ab etwa 13.40 Uhr begleitet Livemusik mit seiner Band „Rockmoon“ durch den Nachmittag. Der gehört ab 14 Uhr den Glasbläserei-Vorführungen in der Ausstellung zur Geschichte des früheren Glaswerkes Ilmenau (neben dem Indien-Restaurant), dazu Interviews und Besichtigungen der benachbarten Ausstellungen des Bob und Rodelvereins sowie dessen Schaufensternachbarn vom Verein Porzellantradition Ilmenau. Ab etwa 15.10 Uhr gehört die große Bühne an der Passage-Ostseite dem Sportverein Motor Arnstadt mit einer Akrobatikshow junger Leute. Gleich danach entdeckt vielleicht mancher Gast sein Interesse am Karatesport, wenn sich der Club „Bushido Ilmenau“ präsentiert. Zwischen allen Darbietungen lädt „Rockmoon“ ein. Gastgeber Lange ist dann ab etwa 16.30 Uhr gespannt auf den Gitarren-Mann und Sänger Harald Müller aus Erfurt. „Nomen est omen“, sagt man. Und Müller taucht als Solist rockmusikalisch tief in einstige DDR-regulierende Zeiten von „60 zu 40“ ein: 60 Prozent „Ost“-Titel, 40 Prozent Hits aus dem „NSW“, dem nicht sozialistischen Wirtschaftsgebiet. Prozentuales Nachrechnen gern erlaubt … 18 Uhr endet die eintrittsfreie Veranstaltung, zu der sich auch der THK-Verlag aus Arnstadt mit vielen seiner Neuerscheinungen vorstellt.