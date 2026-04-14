Es gibt sie noch, wenngleich in abgespeckter Form und am anderen Kultur-, Kunst- und Galerieort, die Bilderausstellungen, wie sie in den 90er-Jahren zum Monatskulturkalender der Stadt gehörten. Damals unter der Leitung von Renate Oesingmann gaben sich nahezu alle bedeutenden Thüringer Künstler in der „Kleinen Galerie – Alte Försterei“ die Klinke in die Hand und machten Ilmenau zu einem der bildkünstlerischen Hotspots mit teils spektakulären Ausstellungen. Walter Lipfert, Maler, Grafiker und Drucker, einst mit eigenem Atelier in Altenfeld und freischaffender Tätigkeit, unter anderem an der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, reihte sich damals in diese bedeutende Künstlerschar ein.