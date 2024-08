Ilmenau: Auf einen Kaffee mit der Polizei

Interessierte sind am Dienstag, 27. August, in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr auf den Wetzlarer Platz in Ilmenau zu einem Kaffee mit der Polizei eingeladen. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau stehen dann für einen Plausch zur Verfügung, beantworten bei einer Tasse Kaffee oder Trinkschokolade Fragen der Passanten, hören sich an, was sie bewegt und haben ein offenes Ohr für Anregungen oder Kritik. Dabei wird Roman Kupka von „My Coffee Bar“ seinen „Next-Level-Coffee“ in gewohnt bester Qualität zubereiten, heißt es in der Ankündigung.