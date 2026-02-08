In Ilmenau war das neue Jahr erstmals mit einem zentralen Feuerwerk begrüßt worden. Die Fraktion Pro Arnstadt/FDP im Arnstädter Stadtrat sieht dies als Vorbild an und würde gern etwas ähnliches in der Kreisstadt etablieren. Die Verwaltung solle prüfen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen es möglich wäre, zum Jahreswechsel ein zentrales, professionell organisiertes Silvesterfeuerwerk in Arnstadt zu etablieren, ähnlich dem Modell, das derzeit in der Stadt Ilmenau vorbereitet wird und bereits realisiert wurde“, heißt es in einem nun eingebrachten Antrag.