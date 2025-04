Es sieht aus wie der Traum eines jeden Kindes und auch so manchem Erwachsenen: Kisten und Kartons voller Lego stehen in der Langewiesener Kulturfabrik. Doch halt ... die vielen kleinen und großen Sets sind nicht zum Spielen da. Bausteinliebhaber Tommy Schmidt und Robert Wiedemann von der Kulturfabrik räumen emsig Piratenschiffe, Autos, Star Wars und ja, sogar Legoblumen in die Vitrinen, suchen für alle Exponat den perfekten Platz. Zu jedem Ausstellungsstück – vom einzelnen Plastikmännchen bis zum großen Piratenschiff – kann Tommy Schmidt prompt Besonderheiten und Anekdoten nennen. Der 44-jährige Ilmenauer ist voll in seinem Element, die Augen funkeln. Ab diesem Karfreitag, 18. April, sollen dann auch die Augen der kleinen und großen Besucher leuchten.