Wer im Landratsamt etwas zu erledigen hat, muss genau überlegen, wohin er seine Schritte lenkt. Denn neben der Hauptstelle in der Arnstädter Ritterstraße gibt es mittlerweile 16 Außenstellen in der Kreisstadt und in Ilmenau. Sieben befinden sich im Eigentum des Kreises, neun sind angemietet. Da stellt sich die Frage; Wäre nicht der Neubau eines Landratsamtes sinnvoller?