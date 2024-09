Laut Feuerwehr gab es zunächst eine Explosion, danach stand das Wohnhaus in Vollbrand. Das Feuer war bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte weithin sichtbar. Rund 50 Feuerwehrleute versuchten den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf ein weiteres Wohnhaus zu verhindern. Ein Carport und ein Wohnhaus brannten vollständig nieder, jedoch konnte ein zweites Wohnhaus gerettet werden. Während der Löscharbeiten wurde eine Person tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Umständen. Die Ortsdurchfahrt Gillersdorf in Richtung Böhlen bleibt bis in den Vormittag gesperrt.