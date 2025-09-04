Wie haben die kreiseigenen Unternehmen das vergangene Jahr abgeschlossen? „Insgesamt positiv“, stellte Landrätin Petra Enders am Mittwoch im Kreistag fest. Lediglich das Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) habe ein leicht negatives Ergebnis von rund 9000 Euro verzeichnet. Dies sei aber auszugleichen, fügte die Landrätin an. Enders schlüsselte auf: „Die Ilm-Kreis-Kliniken haben einen Jahresüberschuss von rund 118.000 Euro erwirtschaftet; die Ilm-Kreis-Personenverkehrsgesellschaft (IKPV) erzielte ein Ergebnis von 233.000 Euro, die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau rund 734.000 Euro und die Ilmenauer Umweltdienst GmbH (IUWD) schloss mit rund 57.000 Euro ab.“