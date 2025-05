Ilm-Kreis und Suhl: Eine Simson gefunden, eine geklaut

Sport-Corssmaschine und Audi entwendet

In Witzleben im Ilm-Kreis nahmen Unbekannte zudem aus einer Scheune im Wiesenweg eine Suzuki RMZ450 Sport-Crossmaschine in den Farben Schwarz und Gelb unrechtmäßig in Besitz. Das Beutegut im Wert von etwa 3.000 Euro wurde am Mittwoch, in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 17.00 Uhr gestohlen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr und Donnerstag 06.20 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich auf ein Grundstück in der Neuen Straße in Gräfenroda. Von dort entwendeten der oder die Täter einen grauen Audi A6 im Wert von circa 5.000 Euro.