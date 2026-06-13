Der Ilm-Kreis führt zum 1. Juli ein vergünstigtes Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler ein. 34 Euro im Monat statt 63 Euro – das ist fast die Hälfte gespart. Der Kreistag hat das Angebot am Mittwoch in Ilmenau im Rahmen des Kreishaushalts beschlossen. Beantragen lässt es sich schon ab dem 15. Juni. Was genau dahintersteckt, wer es bekommt und worauf man achten sollte – die Antworten gibt es hier.