„Hat noch jemand eine Idee?“, fragt Felix Schmigalle in die kleine Runde am Tisch. Eine Idee, wie sich der Ilm-Kreis in den nächsten Jahren nachhaltiger aufstellen könnte, welche Beiträge zum Klimaschutz geleistet werden können und müssen. Im Laufe des Jahres soll nämlich das „Aktionsprogramm Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung“ des Landkreises fortgeschrieben werden. Im November, so hofft Schmigalle, wird der Kreistag seine Zustimmung geben. Bis dahin heißt es erst einmal Ideen sammeln.