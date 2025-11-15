Dass seit August der kleine Ort Rehestädt sechsmal am Tag von Bussen angefahren wird und damit eine deutlich bessere Anbindung nach Arnstadt bekommen hat, ist ein Erfolg des Vereins Bürger, Information, Transparenz (BIT) aus dem Amt Wachsenburg. Dessen Vorsitzender Enrico Scherf äußerte vor einem Jahr im Zuge der Nahverkehrsplanungen des Ilm-Kreises den Wunsch nach einer besseren Busverbindung. Es folgten Gespräche mit der IOV, eine Befragung der Bürger und letztendlich eine gemeinsame Lösung.